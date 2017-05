Sabesp promete cumprir acordo judicial e sanear Lago da Hípica

O presidente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), Jerson Kelman, afirmou que a empresa, concessionária dos serviços de água e esgoto em Bragança, tomará as providências necessárias para o desassoreamento do Lago da Hípica Jaguari, em cumprimento ao acordo judicial celebrado em setembro de 2014 em ação civil pública, proposta pelo Ministério Público do Meio Ambiente (MP) à Sabesp e ao município.

A afirmação ocorreu na terça-feira, 2, durante audiência com o deputado Edmir Chedid (DEM), o prefeito em exercício Amauri Sodré e o assessor de gabinete Jocimar Bueno do Prado (J. Malon), na sede da empresa, na zona oeste de São Paulo.

“Reiteramos a necessidade do desassoreamento do Lago da Hípica e o fim do lançamento de esgotos no lago e em outros pontos da cidade. Neste sentido, solicitamos à Sabesp que seja dado andamento aos serviços a fim de minimizar transtornos como mau cheiro e a proliferação de animais que representam riscos à saúde dos moradores no entorno”, destacou o parlamentar.

Nessa reunião, também foram solicitadas providências à empresa para que seja interrompido o lançamento de esgotos em cursos de água em outras regiões do município. “A Prefeitura está cobrando o cumprimento do acordo junto ao Ministério Público”, complementou Jocimar Bueno do Prado.

PROVIDÊNCIAS- Na quarta-feira, 3, técnicos da Sabesp estiveram em Bragança com o objetivo de percorrer alguns pontos de ligação e providenciar soluções onde não houver redes de água e esgoto implantadas. Acompanhada por Amauri Sodré e pelo secretário municipal de Obras, Antônio Paulo de Oliveira Armando, a equipe esteve na Vila Malva, bairro onde a Sabesp se comprometeu a disponibilizar rede de esgoto em até 60 dias, e, em seguida, no Lago da Hípica Jaguari.