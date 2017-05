Dupla de Guarulhos vence Campeonato de Truco

O 16º Campeonato Municipal de Truco realizado pela Prefeitura, por meio da secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, foi finalizado na segunda-feira, 1º, no Posto de Monta.

Mais de 200 duplas da cidade, região e grande São Paulo se inscreveram. Das oito duplas que chegaram na semifinal, quatro representavam Bragança, sendo: Lagarto e Lagartixa, Coruja e Gago, João Mello e Ratão e Macaco e Jackson.

Duas duplas de Piracaia, João Pinto e Edson e a dupla Lucas e Cássio, uma de Joanópolis PP e Dente, além de uma de Guarulhos, Anderson e Cássio.

A final aconteceu com a dupla favorita Anderson e Cássio contra os representantes de Bragança, Lagarto e Lagartixa.

A última rodada, onze a onze, e a dupla de Guarulhos com apenas um valete venceu a dupla de Bragança. A disputa de terceiro e quarto lugares foi entre as duplas de Piracaia. Os vencedores foram:

Quarto lugar, Lucas e Cássio levando um prêmio de R$ 300,00; em terceiro lugar, João Pinto e Edson com o prêmio de R$ 400,00. O segundo lugar ficou com Lagarto e Lagartixa com o prêmio de R$ 800,00 e em primeiro lugar os atuais campeões (tri-estadual e bi-nacional pela Federação de Truco) Anderson e Cassio levaram o prêmio de R$ 1.500,00.