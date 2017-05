Vereadores voltam a criticar sobre moradores de rua pela cidade

A sessão de terça-feira, 2, da Câmara Municipal, foi marcada por discussões sobre a greve geral que ocorreu na sexta-feira, 28, pelo país; pontos positivos e negativos da Expoagro e Festa do Peão; moradores de rua; ruas em situações precárias, entre outros.

No início da sessão um ofício foi lido, o qual informa que a vereadora Fabiana Alessandri (PSD) se afastará por um mês para tratar de assuntos particulares. A partir da próxima terça-feira, 9, assume a cadeira o primeiro suplente da coligação, Rafael Oliveira.

Em relação aos moradores de rua, vereadores disseram que a maioria que circulava pelo Lavapés agora está na av. Eusébio Savaio, onde causa transtornos dia e noite aos comerciantes.

Também lamentaram a exclusão de alguns vereadores de reuniões no gabinete da Prefeitura. Sobre a greve de sexta-feira, houve debate sobre o papel dos sindicatos. Segundo a Câmara, no Brasil há cerca de 17 mil sindicatos, considerado um absurdo.

Criticaram as propostas de campanha salarial do Sismub, que neste ano pede 20% de reajuste salarial para a Prefeitura; pediram melhorias no parquinho do Lago do Taboão; providências em relação ao assoreamento do Lago do Moinho; obras paradas pela cidade por falta de planejamento da Prefeitura e baixa arrecadação do IPTU devido aos problemas enfrentados com bancos.

Por fim, fizeram um balanço da Expoagro e Festa do Peão, eventos realizados no Parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta).

Entre os pontos negativos destacados: falta de acessibilidade, problemas de logística nos primeiros dias, seguranças truculentos, preços exorbitantes e revista submetida aos frequentadores na saída do recinto, deixando todos como suspeitos de furto de celulares.

Entre os positivos: estrutura boa, linha de shows excepcional, resgate da noite gospel, pagamento de R$500 mil ao Executivo pelo uso do local, doação de R$60 mil para entidades sociais do município, brinquedos de ótima qualidade no parque de diversão e Queima do Alho em prol do Projeto Casulo.

A sessão durou cerca de três horas, com ausência de dois vereadores- João Carlos Carvalho e Moufid Doher.