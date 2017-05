Transporte coletivo: Linhas especiais entram em circulação

A Prefeitura, por meio da secretaria de Mobilidade Urbana, após entrar num consenso com a empresa Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus, concessionária que presta os serviços de transporte público coletivo em Bragança, passou a viabilizar linhas especiais desde terça-feira, 2.

Como parte das ações de reformulação, a inclusão de linhas especiais para a implantação de linhas expressas, ponto a ponto, têm o intuito de atender grande demanda da população ligando a zona norte da cidade a zona sul e região central.

São três linhas especiais que fazem a ligação direta da zona norte da cidade, nos bairros Henedina Cortez, Parque dos Estados e Jardim Fraternidade, com a região central de manhã e tarde em horários de maior demanda da população, de segunda a sexta-feira. Os históricos e estudos de demandas obtidos com as linhas especiais servirão de base para a adequação das linhas expressas.

A linha 112-A, que tem partida no Parque dos Estados com destino ao Taboão, passa a ter o mesmo trajeto da linha comum, porém com embarques somente dentro do bairro, ao acessar a Rodovia Capitão Barduíno não haverá mais embarques, somente desembarque. No retorno, na parte da tarde, a linha 112-A faz os embarques no trajeto saindo do Taboão e Avenida Antonio Pires Pimentel até o bolsão do Lavapés, como último ponto, depois somente desembarque até o bairro.

A linha 122-B passa a ter itinerário diferenciado, com saída do ponto final do Henedina Cortez, passando pela Av. Herculano Augusto de Toledo, seguindo pela Rua Oito de Maio, tendo acesso a Avenida Luiz Gonzaga e seguindo no trajeto original pela Avenida Atílio Menin com destino ao Taboão.

Os embarques são realizados no Henedina, no Conjunto Habitacional Nicola Cortez, Condomínio Nova Cidade e, finalizando, no bairro Jardim Águas Claras. Ao sair do bairro esta linha somente faz o desembarque até o Taboão. No retorno, à tarde, fará embarques saindo do Taboão, Avenida Antonio Pires Pimentel e, como último ponto, o primeiro ponto na Rua Dr. Freitas (em frente à antiga fábrica têxtil), depois somente o desembarque até o bairro.

A linha 114-A terá início na UPA Bom Jesus, não tendo alteração no itinerário, porém fazendo embarque até o último ponto do bairro, no Ceasinha. Não haverá restrição no retorno, fazendo seu trajeto normal, com embarque e desembarque até o bairro.

O itinerário das linhas especiais poderão ser conferidos em tempo real no site nsfatimaonibus.com.

Dentre as ações para a reformulação do transporte público coletivo, estão a renovação de parte da frota e substituição de alguns veículos. A empresa deverá adquirir 30 ônibus 0km para compor a frota do município, sendo que 10 serão entregues até dia 30 de junho, outros 10 até 30 de setembro e o restante até 31 de dezembro.

Além disso, haverá a substituição dos veículos mais antigos, com mais de 15 anos de uso, para modelos seminovos. Pelos menos seis ônibus devem ser substituídos. Atualmente, a empresa conta com uma frota de 89 veículos circulando na cidade.