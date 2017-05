Maio Cultural: Orquestra de Metais Lyra abre programação amanhã

A secretaria de Cultura e Turismo divulgou ontem a programação do Maio Cultural. A abertura oficial acontecerá amanhã, com a apresentação da Orquestra de Metais Lyra de Bragança na Casa de Cultura, às 20h. No sábado, 6, acontecerá o show com J.J. Jackson na praça Raul Leme, às 20h.

No domingo, 7, pela manhã, o “Projeto MPB Pop e Convidados”, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, se apresentará no Mercado Municipal, às 10h. No mesmo dia, a Sessão de Cinema ao Ar Livre transmitirá o filme Homem de Ferro 3, em 2D. A transmissão será realizada na Praça Raul Leme, às 19h30.

Retomando a programação, na sexta-feira, 12, será a vez do Circuito Sesc de Artes oferecer diversas atrações para a cidade como artes visuais, literatura, cinema e circo. A música ficará por conta da dupla pernambucana de repentistas Caju e Castanha, além do teatro realizado pela Cia do Quintal, com o espetáculo QFC- Batalhas Improvisadas. Todas essas atrações do Circuito Sesc acontecerão na Arena do Lago do Taboão, das 16h às 21h.

Ainda na programação do Maio Cultural, serão disponibilizadas oficinas e workshops para toda população. A programação completa será divulgada na edição de sábado, 6.