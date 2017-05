Comércio espera maior movimento até o Dia das Mães

O Dia das Mães é considerado o segundo melhor momento do ano em vendas para o varejo, atrás apenas do Natal. Após amargar resultados negativos em uma série de outras datas especiais e sentir uma pequena melhora na Páscoa deste ano, os comerciantes estão mais animados e prevêem crescimento nas vendas até o dia 13 de maio.

A expectativa no estado de São Paulo é que o faturamento seja de 3% em relação ao ano passado. O valor médio do presente deve ficar em R$ 224,00. Na lista dos presentes mais procurados estão roupas, perfumes e eletroeletrônicos.

O economista e coordenador do Departamento de Economia da Associação Comercial e Industrial de Campinas (Acic), Laerte Martins, afirmou que o cenário está melhor este ano. “A previsão é positiva. No ano passado, as vendas do Dia das Mães apresentaram uma forte queda. Neste ano, o comércio deve crescer 2,5%. Ainda é um número tímido, mas melhor do que o resultado negativo de 2016”, comentou.

Ele disse que avançar pouco mais de 2% é factível. Para o economista, a queda da inflação e dos juros aponta para condições mais favoráveis de consumo e isso anima um pouco os consumidores a abrirem o bolso.

“As vendas do Dia das Mães ficam atrás apenas do Natal. A estimativa é de também criarmos mais empregos temporários neste ano”, salientou Martins, que vê as famosas “lembrancinhas” como as preferidas dos filhos no Dia das Mães.

O economista da Acic afirmou que o comércio vem sofrendo muito com a crise. Ele comentou que a economia ainda não deslanchou como deveria necessário para garantir uma retomada sustentável do País. “Há muitos fatores que influenciam no comportamento do mercado consumidor, como as reformas Trabalhista e Previdência, o desemprego e a crise política”, disse.