“Bragança toda se inflama”, Massa Bruta na 1ª divisão

tarde de terça-feira, 2 de maio, entrou para a história do Clube Atlético Bragantino, como o dia em que a equipe retornou à primeira divisão do Campeonato Paulista. E o acesso foi conseguido com muita emoção e nervosismo. No tempo complementar a equipe do Água Santa pressionou e venceu pelo placar de 1×0. Como o Braga tinha vencido a primeira pelo mesmo placar, a partida foi para as penalidades. Na loteria, o Braga foi impecável, converteu as quatro primeiras penalidades, enquanto na quarta cobrança do Água Santa, Bruno Smith bateu para fora e jogou um balde de água fria nos 6.907 mil torcedores presentes no estádio Distrital do Inamar, em Diadema. Na sequência, Rodrigo Paulista converteu o quinto pênalti, colocou o Bragantino de volta à elite do futebol Paulista e calou o estádio de vez, podendo apenas ser ouvido o grito de “O Bragantino voltou” entoado pelos pouco mais de 80 torcedores presentes no estádio em Diadema. Agora o Braga disputa a final com o São Caetano, no sábado, 6, às 19h30, no Anacleto Campanela, em São Caetano do Sul.

O feito ainda é mais glorioso pela campanha que a equipe apresentou durante a competição, se classificando na última rodada e pela forma que o time foi montado. Com uma comissão técnica formada por ídolos do clube e com um elenco que tem a menor folha salarial da competição, R$120 mil, o Bragantino surpreendeu até o mais fanático torcedor com a conquista do acesso.

Após o acesso, centenas de torcedores se dirigiram para o portal do Taboão, para esperar o elenco retornar de Diadema, para realizar a passeata até o estádio Nabi Abi Chedid. Quando a equipe chegou o presidente Marco Chedid foi ovacionado, chegando a ser carregado pelos torcedores. Quem também foi ovacionado pelos torcedores foi o técnico Alberto Félix que ouviu gritos de “É o melhor técnico do Brasil”.

No restaurante do estádio Nabi Abi Chedid, foi realizada uma festa de comemoração para torcedores, atletas e comissão técnica.