Rio Claro e São Caetano empatam e decisão fica para último jogo

Rio Claro e São Caetano fizeram uma partida bastante movimentada no sábado, 29, no Augusto Schmidt, em Rio Claro, pelo jogo de ida da semifinal da Série A2 do Paulista. O empate por 2 a 2 deixa em aberto a disputa pela vaga na elite do futebol de São Paulo. O jogo da volta será em São Caetano do Sul, no Anacleto Campanella, hoje, às 19h.

O atacante Carlão marcou primeiro para o Azulão, aos sete minutos. O empate do Rio Claro aconteceu nos acréscimos do primeiro tempo, em um chute de longa distância do lateral Zeca. Logo no início da etapa final, o meia Fernando virou o jogo, mas aos sete, o zagueiro Sandoval deixou tudo igual novamente.

Sem a vantagem do gol qualificado fora de casa, se houver novo empate entre São Caetano e Rio Claro a decisão da vaga na Série A1 será nos pênaltis. Quem vencer nos 90 minutos garante a classificação à final da A2 e um lugar na elite do futebol paulista.