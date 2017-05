Alfabetização digital: Linguagem de Programação poderá integrar currículo das escolas

As unidades públicas da rede estadual de ensino poderão oferecer a disciplina de Linguagem de Programação de Códigos, segundo Projeto de Lei 933/2016, de autoria do deputado Edmir Chedid (DEM), em análise na Assembleia Legislativa (Alesp). Caso seja aprovado, os alunos poderão aprender todos os princípios básicos para definir um programa de computador.

De acordo com a proposta, a disciplina também será facultativa aos alunos do Ensino Funda-mental de unidades privadas integrantes do Sistema Estadual de Educação. “A exemplo do que já ocorre no Sistema, esta disciplina deverá ser ministrada por profissionais de Tecnologia da Informação, devendo ser oferecida durante dois anos eletivos do Ensino Fundamental”, comentou.

Edmir Chedid explicou ainda que a finalidade do Projeto de Lei é corrigir uma lacuna no ensi-no brasileiro referente à ausência da Linguagem de Programação de Códigos. “A Linguagem de Programação é um dos passos para a alfabetização digital e será cada vez mais uma habili-dade para toda a vida, pois desenvolve capacidades essenciais, como resolução de proble-mas”, disse.

O PL recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa. “Agora, a expectativa é que siga para a votação final a partir do se-gundo semestre. Afinal, até o recesso de meio de ano temos muitas matérias de autoria do governo estadual para discutir entre os demais parlamentares, que também considero fun-damental”, concluiu.