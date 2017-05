Sessão tem apenas duas moções

Os vereadores realizam hoje a 13ª sessão ordinária do ano. Em pauta serão votadas as moções 20 e 21. A primeira requer ao Executivo, estudos visando à possibilidade de enviar Projeto de Lei Complementar à Casa, dispondo sobre atualização da lei de reestruturação de empregos, estabelece o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Prefeitura, institui novas tabelas salariais. A segunda solicita ao governador Geraldo Alckmin, aos membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e ao secretário Estadual de Planejamento e Gestão, orçamento aos conciliadores e mediadores inscritos nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania.

Até ontem constava como inscrito na Tribuna Livre, José Mairton Pereira Barreto, sobre a renovação da concessão de prestação de serviço no saneamento e abastecimento de água da cidade. As sessões ordinárias acontecem no plenário da Câmara, podendo ser acompanhadas pela internet, no site www.camarabp.sp.gov.br, ou pela TV Alesp, da operadora NET.