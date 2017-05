MPF vai fiscalizar serviço no município

A Corregedoria Geral do Ministério Público Federal realizará neste mês de maio correição ordinária em todas as unidades da Procuradoria da República em São Paulo, na capital e no interior. Entre os objetivos da atividade está a verificação da regularidade do serviço, da eficiência e pontualidade dos membros no exercício de suas funções e do cumprimento das obrigações legais.

Durante a realização dos trabalhos será reservado um período para atendimento ao público, o que permitirá que os cidadãos apresentem críticas, reclamações ou sugestões sobre a atuação do MPF. A equipe de correição também entrará em contato com a realidade de cada unidade e terá um panorama das principais dificuldades e necessidades, o que permitirá que sejam traçadas diretrizes para otimizar a atuação institucional.

Estão programadas visitas dos corregedores na grande maioria das 32 unidades da PR/SP no Estado. Em Bragança a correição será dia 23 de maio, das 14h às 15h.