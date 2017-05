Kits escolares: Licitação será reaberta na quinta-feira

A Prefeitura vai reabrir na quinta-feira, 4, às 14h30, a sessão para licitação de aquisição de kits escolares para alunos da rede municipal de ensino.

A empresa CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA foi desclassificada porque não apresentação dos laudos e certificações, e a empresa DESIGN COMERCIAL LTDA – ME foi desclassificada por apresentar os laudos fora do prazo de validade. Com isso ficam convocados os licitantes remanescentes para a reabertura da sessão, ocasião em que será concedida oportunidade de recurso para os interessados, na forma da lei.