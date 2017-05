Com vantagem, Braga vai a Diadema em busca da 1ª divisão

Com vantagem no placar o Bragantino volta a campo hoje, às 15h30, para enfrentar o Água Santa, pela segunda partida da semifinal do Campeonato Paulista da série A2. O duelo acontece no estádio Distrital Inamar, em Diadema e o Braga precisa apenas de um empate simples para retornar a elite do futebol paulista.

Para a partida de Hoje o técnico Alberto Félix não poderá contar com o volante e capitão da equipe Edson Sitta, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Para o seu lugar deverá entrar o volante Daniel Pereira. “Tem jogadores a altura e com muita vontade e muita disposição para entrar e dar conta do recado. Mas eu eu sei quem eu posso estar utilizando, mas vou definir no dia do jogo” disse Alberto.

Para a partida de hoje o Braga se agarra a um ponto positivo que teve durante a competição que é ter sido o time que mais venceu partidas como visitante. Para o treinador Alberto Félix esse é um ponto que tem que a equipe tem que se apegar. “Agente espera que isso se repita para este jogo decisivo” disse.

O treinador disse que mesmo com o pouco tempo de preparo, ele trabalhou para a equipe ter calma e pensar que a partida é de 180 minutos e que o time não vai se apegar a vantagem em Diadema. “Não é o estilo da nossa equipe ir para lá e tentar mudar a forma de jogar, ou seja, aquilo que a equipe não fez durante a competição: jogar recuado jogar com o resultado. Vamos fazer o jogo normal, vamos jogar o jogo, porque não adianta querer modificar, tentar, porque saiu na frente, fazer retranca, ou segurar o resultado porque não é o estilo da nossa equipe. Vamos manter a mesma postura, procurar jogar determinados na marcação para não tomar gol, mas também buscando aquilo que é de melhor da equipe e chegar ao gol do adversário também” finalizou.

