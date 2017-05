Semifinais série A2: Impecável, Braga vence primeiro jogo

Com uma partida impecável e com uma atuação de gala, principalmente dos atletas Fabiano e Gilberto, o Bragantino venceu o Água Santa por 1×0, com um golaço de falta do zagueiro Gilberto e agora tem a vantagem de um empate simples na partida de volta que acontece hoje, às 15h30, no Distrital do Inamar, em Diadema. O Água Santa, por sua vez, precisa ganhar por dois ou mais gols de diferença, pois uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis.

O placar podia ser mais elástico para o Massa Bruta se não fosse a boa atuação do goleiro Richard, que fez pelo menos três grandes defesas importantes, além de ter defendido um pênalti, ainda na primeira etapa.

O público também foi impecável, foram 8.217 torcedores presentes no Nabizão, através da promoção Futebol Sustentável da FPF.

O jogo – Não querendo desapontar os 8.217 torcedores presentes no Nabizão, o Bragantino começou a partida a mil, tomou o domínio do jogo logo nos primeiros minutos e em menos de dez minutos chegou com perigo por duas vezes. A primeira com Bruno Oliveira que cobrou falta por cima do travessão e na segunda com Edson Sitta, que recebeu de Grampola e bateu de primeira para defesa de Richard.

De tanto pressionar no início a recompensa veio. Aos 11 minutos, falta para o Braga, o zagueiro Gilberto foi para a cobrança e soltou uma bomba, a bola tocou na trave e morreu no fundo das redes do gol que faz fundo com o famoso Bateau-mouche.

Com o gol a equipe do Água Santa tentou equilibrar a partida e até conseguiu por alguns minutos, mas encontrou muitas dificuldades para furar a dupla de zaga Gilberto e Guilherme, que estavam em uma noite iluminada.

Aos 28 minutos o Braga teve a chance de ampliar o placar. Após receber belo passe de Rafael Chorão, Rafael Grampola invadiu a área. O goleiro Richard sasiu e cometeu a penalidade. Na cobrança, Grampola bateu fraco no canto esquerdo para defesa do arqueiro do Água Santa. Na sequência, o Água Santa tentou reagir com Ivan que invadiu a área e área e finalizou rasteiro. Johnnattan e Diego Campos por muito pouco não desviaram.

Mas mesmo com um sinal de reação do Água Santa, o Braga ditava o ritmo da partida e chegou mais uma vez. Rafael Chorão cobrou escanteio com perfeição, a bola sobrou nos pés de Gilberto, que chutou de primeira, Adriano Paulista, bem colocado desviou de cabeça e obrigou Richard a fazer uma grande defesa no reflexo. No final da primeira etapa, o Água Santa tentou com Patrick Silva que finalizou em cima de Renan Rocha, que saiu bem e evitou o gol.

Assim como no primeiro tempo, o Bragantino voltou para a etapa final em cima do Água Santa e quase ampliou aos quatro. Rafael Chorão cobrou escanteio e Adriano Paulista subiu livre, mas a cabeçada saiu raspando a trave de Richard, que apenas acompanhou. No minuto seguinte, Edson Sitta recebeu de Rafael Grampola e na hora da finalização acertou o zagueiro adversário.

O Água Santa respondeu aos 11 com Everton Sena que escapou em velocidade pela esquerda, invadiu a área e bateu cruzado, parando em uma grande defesa de Renan Rocha. Na sequência a zagado M assa Bruta aliviou o perigo.

O Bragantino seguia tendo o domínio da partida, mas parava nas boas defesas de Richard. Aos 34 minutos Wellington fez boa jogada e cruzou para Rafael Grampola, mas Richard se antecipou e ficou com a bola. Aos 41, Ivan cobrou falta por cima da barreira e viu a finalização passar raspando o travessão de Renan Rocha.

O Água Santa partiu com tudo nos minutos finais e criou algumas chances. Raphael Toledo soltou a bomba de fora da área e Renan Rocha espalmou para escanteio com as pontas dos dedos. Depois, Ivan cruzou rasteiro e o goleiro tirou de William com um tapa, garantindo o empate do Bragantino.