Expoagro e Festa do Peão: Grupo HJR explica queda de pessoa em camarote

Na madrugada de sábado, 29, uma pessoa caiu do camarote da 52ª Expoagro e 25ª Festa do Peão, eventos que encerraram ontem no Parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta).

Segundo a Comissão Organizadora dos eventos, “houve o rompimento de um pedaço isolado do piso de um dos camarotes e consequente queda de uma pessoa”.

O Grupo HJR emitiu a seguinte nota: “Na noite de ontem, 29 de abril, houve um incidente em um dos camarotes da 52ª Expoagro e 25ª Festa do Peão de Bragança Paulista. O Grupo HJR, responsável pelo evento, lamenta o ocorrido e explica que uma tábua de madeira de um pedaço isolado do piso se rompeu e uma pessoa caiu no local. Esta foi socorrida imediatamente e levada ao hospital para a realização de exames. Felizmente, não houve ferimentos e a pessoa foi liberada logo em seguida. A tábua danificada já foi trocada e toda a estrutura de camarote revisada”.

No dia seguinte a comissão realizou vistoria no local com representantes da empresa responsável pela festa e Corpo de Bombeiros. O piso do camarote comprometido foi substituído e liberado após vistoria.