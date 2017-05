Prefeitura contrata empresa para obras de infraestrutura

A Prefeitura concluiu a licitação, modelo Tomada de Preços nº 002/2017, para contratação de empresa que executará obras de infraestrutura urbana, como pavimentação asfáltica, construção de guias e sarjetas, calçadas e drenagem de águas pluviais em diversos trechos do município. A empresa classificada é a FBF Construções e Serviços Eireli, pelo valor de R$802.851,23. A licitação foi homologada na sexta-feira, 28, e a ordem de serviço deverá ser assinada nos próximos dias.

A cidade ficou em estado lastimável durante os últimos anos e a administração municipal deverá levar mais alguns meses para recuperar toda a malha viária.

Diversas operações tapa-buraco foram realizadas desde janeiro, mas ainda há muitas vias em situações precárias. Estradas da zona rural ainda aguardam melhorias e bairros da zona norte também continuam em situações precárias.

A Prefeitura também deverá investir em obras de drenagem de água pluvial, para evitar futuros alagamentos.

DOAÇÃO DE ASFALTO- No mês de fevereiro, a concessionária Autopista Fernão Dias doou à Prefeitura cerca de 400 metros cúbicos de fresa (pavimento asfáltico demolido) que foram utilizados nos serviços de tapa-buracos e na recuperação das estradas rurais. Antes disso, em janeiro, Bragança recebeu da Concessionária Rota das Bandeiras, a doação de outros dois mil metros cúbicos de pavimento asfáltico demolido, para manutenção das estradas rurais da cidade, por intermédio do deputado Edmir Chedid.