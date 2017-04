Licitação para reforma de praças é declarada ‘deserta’

A Imprensa Oficial de ontem trouxe a informação de que não houve interessados na licitação que pretendia contratar empresa para obras de revitalização da praça Raul Leme e praça José Bonifácio, no centro da cidade.

Considerando que nenhum licitante apresentou envelopes de “documentação de habitação” e “proposta comercial” na sessão pública da Tomada de Preços nº 003 / 2017, conforme ata elaborada pela Comissão Permanente de Licitações, a licitação foi declarada “DESERTA”.

Esta não é a primeira tentativa do Executivo em reformar a praça central. Na gestão do ex-prefeito Fernão Dias da Silva Leme (PT), diversas foram as vezes que a licitação foi aberta. Porém, todas elas foram impugnadas por licitantes ou Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por motivos de direcionamento e suspeita de fraude.