Saiba como obter o ingresso para show da Anitta

Segundo comunicado oficial do GRUPO HJR, responsável pela Expoagro e Festa do Peão que acontecem no Parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta), será necessário retirar ingresso para o show de segunda-feira, 1º de maio, da cantora Anitta.

O show será gratuito, mas serão distribuídos ingressos para controle de acesso.

Os ingressos estão disponíveis até amanhã ou até que se esgotem, das 10h às 13h, no Escritório Oficial da festa na Praça 9 de Julho, 24 – Taboão ou Rádio 102 FM, na Rua Coronel Osório, 13 – Centro.

O limite é de apenas um ingresso por pessoa, e os organizadores sugerem a doação de 1kg de alimento não perecível. Ainda, segundo informações dos organizadores nas redes sociais, quem já tem passaporte não precisa retirar o ingresso, o passaporte valerá como entrada