Prefeitura recupera contratos para construção de creches na Zona Norte

Na quinta-feira, 27, o secretário municipal de Educação, Adilson Condesso, representando o prefeito em exercício Amauri Sodré, esteve na secretaria estadual de Educação (SEE), no Palácio dos Bandeirantes, para assinatura da prorrogação de contratos que visam a construção de creches nos bairros Padre Aldo Bolini e Jardim Vista Alegre. Os prazos contratuais se encerraram no primeiro semestre de 2016 e os recursos financeiros seriam perdidos. O aditamento prolonga o término dos contratos, firmados entre Estado e Município, lavrados nos anos de 2013 e 2014. A prorrogação foi possível com iniciativas do prefeito Jesus Chedid e intermediação do deputado estadual Edmir Chedid.

“A administração conseguiu recuperar duas obras de extrema relevância e essenciais para o atendimento das crianças na faixa de zero a três anos de idade, uma vez que os prazos de conclusão dessas obras haviam vencido no final do primeiro semestre de 2016 e praticamente tínhamos perdido os convênios devido à falta de cumprimento dos contratos e do atraso na entrega de documentação pela gestão anterior”, disse Condesso.