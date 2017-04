Ações contra a dengue são adiadas temporariamente

A Prefeitura, por meio da secretaria de Saúde, Divisão de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças, informa que o “Arrastão de Limpeza” e a ação “Todos juntos contra o Aedes”, previstas para acontecer hoje foram temporariamente adiados divido à intensificação da Campanha de Vacinação Contra a Febre Amarela.

Os agentes de saúde têm trabalhado nas campanhas de vacinações do município. Desde o dia 17 de abril, a Campanha de Vacinação Contra a Febre Amarela passou a atender toda a população bragantina. Todas as unidades de saúde primárias (UBS) estão aplicando a vacina.

A administração municipal informará a população quando os agentes municipais de saúde retomarem as atividades contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti.