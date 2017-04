Administração debate PPA e LDO em audiência

A secretaria de Finanças realizou na quarta-feira, 26, no Auditório da Universidade Aberta – Polo UAB de Bragança, audiência pública sobre os Projetos de Lei do Plano Plurianual para o Quadriênio de 2018-2021 e das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018.

Os trabalhos foram conduzidos pelo secretário de Finanças, Luciano Lima. Em sua explanação, o titular da pasta destacou a importância da audiência pública, ressaltando que o Plano Plurianual é um instrumento previsto na Constituição Federal e destina a organizar e viabilizar a ação do Poder Público, com vistas ao cumprimento dos fundamentos e dos objetivos dos Entes da Administração Pública.

O Plano Plurianual (PPA) trata-se de um conjunto das políticas públicas do governo municipal para um período de quatro anos de 2018 a 2021, transformados em programas e ações, que abarcam as prioridades para atender a comunidade. Na audiência também foi discutido o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que estabelece as metas e prioridades para o exercício financeiro seguinte, orienta a elaboração do Orçamento, dispõe sobre alteração na legislação tributária, estabelece a política de aplicação financeira, entre outros. Com base na LDO que será submetida ao Poder Legislativo, a Prefeitura elabora a proposta orçamentária para o ano de 2018. A preparação da audiência pública foi antecedida em várias reuniões preparatórias com as presenças dos secretários e assessores da municipalidade, com apresentação de relatórios que culminaram com a pré-elaboração do Plano e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.