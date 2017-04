Técnico do Água Santa alerta: ‘ninguém é melhor que ninguém ‘

O Água Santa terminou a primeira fase do Campeonato Paulista Série A2 com a melhor campanha geral dentre os 20 participantes. Dono da melhor defesa, o time de Diadema enfrenta o Bragantino na semifinal e aposta no equilíbrio apresentado durante a competição para conquistar o acesso à elite paulista.

O técnico Jorginho destaca a a vitória na primeira fase não é parâmetro para o confronto de hoje e prevê uma partida bem diferente. “Não adianta nada termos vencido o time deles na fase de classificação porque agora ninguém é melhor que ninguém”, afirmou o técnico

Os comandados de Jorginho sempre estiveram presentes entre os primeiros colocados durante a primeira fase do Paulistão A2, mas o treinador destacou a diferença entre pontos corridos e mata-mata. “Agora é outra competição tanto para eles como para nós. Não adianta nada termos vencido o time deles na fase de classificação porque agora ninguém é melhor que ninguém”, afirmou.

O treinador também indicou o comportamento que seus atletas devem ter na semifinal. “Agora que classificamos temos de pensar nos dois jogos. Temos de estar prontos para as dificuldades, ter muita inspiração e apresentar um futebol coletivo”, apontou.

Por fim ele fez uma projeção do confronto contra semifinal diante do Bragantino. “Os primeiros minutos serão nervosos. Eles têm um time que chega forte e espero que possamos fazer dois bons jogos bons. Será um confronto de muita força, mas com lealdade para que não haja problema para nenhuma das equipes”, concluiu.