Melhor visitante tenta ‘furar’ a melhor defesa

Em busca de uma vaga no Paulistão de 2018, Bragantino e Água Santa se enfrentam hoje, às 18h30, no Nabizão e o duelo tem tudo para ser uma grande partida. De um lado o Massa Bruta, dono da melhor campanha como visitante, do outro o Netuno, com a melhor defesa da série A2, sofreu apenas 16 gols.

Porém as estáticas não importam muito para o confronto. Pelos lados do estádio Nabi Abi Chedid, os comandados de Alberto Félix tratam a partida como um outro campeonato, deixando de lado tudo o que foi apresentado na primeira fase. Mas se considerados dados da primeira fase, o Braga sofreu atuando no Nabi Abi Chedid, foram 14 pontos somados – quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas. Uma postura totalmente diferente quando jogava longe de seus domínios onde a equipe conseguiu cinco vitórias, apenas uma derrota e três empates somando um total de 18 pontos. O Braga marcou 31 gols nesta A2, mas sofreu 26, um saldo de cinco gols.

Já o Água Santa soube se segurar na defesa, além de obter bons resultados quando atuava no Distrital do Inamar. O Netuno teve a segunda melhor campanha como mandante, vencendo seis das 10 partidas, além de ter três empates e apenas uma derrota. Para terminar na liderança da Série A2, o Água Santa obteve 35 pontos: 21 em casa e 14 como visitante. A equipe marcou 31 gols, terceiro melhor ataque, e sofreu 16, melhor defesa. O saldo de 15 gols também é o melhor da competição.

A artilharia mostra duas equipes muito diferentes. O Bragantino tem em Rafael Grampola, sete gols, seu principal marcador. Enquanto o Água Santa conta com diferentes armas para balançar as redes adversárias. Três atletas dividem a artilharia da A2 pelo Netuno: Rai, Raphael e Robson. Outros três atletas têm três gols: Romão, Patrik e William. Em todo o campeonato, 15 jogadores balançaram as redes pelo Água Santa.

Primeira fase – As duas equipes se enfrentaram pela sexta rodada da Série A2 na primeira fase. No estádio Nabi Abi Chedid, o Netuno venceu o Braga de virada, por 2 a 1. Os donos da casa abriram o placar com um belo gol de Bruno Oliveira. Mas os visitantes chegaram à vitória com gols de Rai e Paulo Henrique. O triunfo naquela rodada colocou o Água Santa pela primeira vez na liderança da A2 e marcou a primeira, de uma série de derrotas do Braga em casa.