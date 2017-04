Bragantino troca mais de 3 mil ingressos por pet

O Bragantino mal anunciou a adesão ao projeto Futebol Sustentável e, até ontem, já tinha trocado mais 3.000 ingressos. Porém a expectativa da diretoria é de casa cheia para a “decisão” contra o Água Santa, hoje, pela primeira partida da semifinal.

A promoção veio em boa hora, já que a média de público do Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid, na Série A2 é de 836 pagantes por jogo. Com mais de 3 mil ingressos trocados, a expectativa é de que os 5 mil ingressos se esgotem para o jogo decisivo. Os ingressos ainda serão trocados até a hora do jogo, mas a diretoria pede para que o torcedor se antecipe na troca.