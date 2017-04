LBF adia rodada do fim de semana

A Liga Bragantina anunciou nesta semana o adiamento da 9ª rodada do Campeonato Amador da 1ª Divisão. O documento assinado pelo presidente da Liga, explica que o adiamento será por conta do julgamento que aconteceu na quinta-feira, 27, e ao jogo do Bragantino x Água Santa na noite de hoje. A rodada deve voltar a ser disputada no próximo sábado, 6 de maio, se não houver mais um pedido de adiamento por causa do julgamento que envolve o São Lourenço. Nesta quinta, o TJD-LBF suspendeu o julgamento do treinador Evandro Henicka e do São Lourenço e remarcou para a próxima quinta, 4 (Leia na página A4). Se o julgamento for novamente adiado, a rodada corre o risco de ser novamente transferida.