Sem desfalques Braga recebe o Água Santa pelas semifinais da A2

O Bragantino teve uma semana para se preparar para enfrentar o Água Santa, hoje, às 18h30, no Nabizão. Para a partida Alberto Félix, não terá dores de cabeça para montar o time. Essa partida é uma das raras vezes em que o técnico teve todo o elenco a disposição. O lateral direito Kellyton, substituto imediato de Bruno Oliveira, estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo e agora volta a ficar à disposição.

Com todos à disposição, o treinador deve repetir a escalação utilizada no último duelo. Durante esta semana Alberto realizou alguns testes durante os treinamentos, mas mantém o mesmo sigilo adotado durante a competição, em relação ao time que deve ir a campo. Ontem pela manhã a equipe treinou no Nabizão e seguiu para HWT Cidade dos Esportes, local onde fará a concentração para o duelo. O Braga deve ir a campo com Renan Rocha; Bruno Oliveira, Gilberto, Guilherme Mattis e Fabiano; Adenílson, Edson Sitta, Rafael Chorão e Vitor; Adriano Paulista e Rafael Grampola.