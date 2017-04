Febre amarela: Campanha de Vacinação alcança 45 mil pessoas na cidade

A secretaria de Saúde, por meio da Divisão de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças, informa que até o momento 45.200 pessoas foram vacinadas na Campanha de Vacinação Contra a Febre Amarela em Bragança.

Até o momento, segundo a Prefeitura, foram encontrados 18 macacos nos limites do município: cinco no Morro Grande, um no Toró, dois no Araras dos Pereiras, três no Atibaianos, três no Araras dos Bandeiras e um no Campo Novo. Por enquanto a análise averiguou três macacos mortos, dois encontrados nos bairros Campinho e Norte Sul e o outro no bairro Arara do Cardoso. Apenas um macaco encontrado no bairro Arara dos Cardoso reagiu positivamente para febre amarela. Os outros dois evidenciaram resultado negativo. Os restantes seguem em análise.

A secretaria de Saúde está alerta a situação, acompanhando os boletins emitidos pelo Centro de Vigilância Epidemiológica e as atualizações divulgadas pelo Estado de SP.

GRIPE- A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe está na etapa 3 e compriu 1/3 da meta. Nesta etapa que vacinou gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), crianças de seis meses a menores de cinco anos e indígenas, foram vacinadas 10.600 pessoas.