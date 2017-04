Sindicatos, institutos e Força Sindical se unem em protesto no centro

Centenas de pessoas se reuniram ontem na praça central de Bragança em apoio a Greve Geral que aconteceu nas grandes capitais do país, contra a reforma trabalhista e da previdência.

A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada de ontem, depois de 14 horas de sessão, proposta de reforma apresentada pelo governo. Agora o texto segue para o Senado. O texto foi aprovado por 296 votos a favor (eram necessários pelo menos 257) e 177 contrários.

Em Bragança participaram do ato a Universidade São Francisco, algumas escolas particulares, Apeopesp, Sismub, Força Sindical, Instituto Federal, Sindicatos dos Bancários, do Comércio, Papeleiros, Hoteleiros, Metalúrgicos, Frente Esquerda entre outros.

O protesto ocorreu de forma tranquila. Apesar de membros dos sindicatos participarem do ato, a ausência no trabalho foi opcional a cada pessoa.

Alunos do Instituto Federal Percorreram a av. Pires Pimentel até chegar à praça central e se reunirem com demais manifestantes que seguiram para a frente da Prefeitura e encerram o manifesto na rotatória São Francisco, no Taboão.

PROPOSTA- Após quase 14 horas de sessão, a Câmara dos Deputados concluiu na madrugada de quinta-feira, 27, a votação da proposta de reforma trabalhista do governo.

Aprovado por 296 votos a favor (eram necessários pelo menos 257) e 177 contrários, o texto segue para o Senado.

Entre outros pontos, a reforma estabelece regras para que acordos entre empresários e representantes dos trabalhadores passem a ter força de lei, o chamado “negociado sobre o legislado”.

Dos 17 destaques apresentados (propostas de alteração no texto), somente um foi aprovado. Os demais acabaram sendo rejeitados ou retirados. O único destaque aprovado estabelece que, nos processos trabalhistas, a penhora online deverá se limitar ao valor da dívida que a empresa tem com o empregado.

Entre os destaques rejeitados, estava o que mantinha como obrigatória a cobrança de contribuição sindical por três anos. Depois desse prazo, segundo o texto do destaque, haveria uma redução gradual no valor nos três anos seguintes. A proposta foi rejeitada por 259 votos contrários e 159 favoráveis.