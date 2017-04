Sabesp traz educação ambiental para Bragança

A Carreta Somos Água está aberta à visitação gratuita em Bragança. O projeto educativo da Sabesp fica na cidade até segunda-feira, 1º de maio, em frente ao Parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta).

O caminhão recria de forma audiovisual o ciclo da água na natureza desde os mananciais até as casas. Ao utilizar tecnologias como realidade virtual e um cinema de imersão total, a carreta da Sabesp traz para crianças e jovens uma atividade diferente, que envolve educação ambiental e emoção.

O final da experiência acontece com a utilização de óculos de realidade virtual, onde quem usa é transportado para um ambiente virtual e pode inclusive limpar uma caixa d’água com as próprias mãos.

A carreta Somos Água está em atividade desde agosto de 2016. Desde o ano passado, o projeto teve mais de 32 mil visitantes e passou por cerca de 30 cidades paulistas.