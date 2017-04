Autos antigos: Alesp poderá analisar restrição em rodovias de SP

A Comissão de Transportes e Comunicações da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) poderá promover debate com representantes da Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA) sobre o fim da restrição em rodovias paulistas para circulação de caminhões antigos e veículos de coleção. A medida atende solicitação do deputado Edmir Chedid (DEM).

“Estamos agendando uma data para que a FBVA, que defende a exceção para caminhões e veículos de coleção, possa abordar essa questão junto à Assembleia Legislativa”, afirmou Edmir Chedid.

Segundo o parlamentar, há uma determinação, para reduzir o fluxo de veículos de carga em finais de semana e feriados, que acaba também impedindo o tráfego de autos antigos. “Caminhões antigos não levam carga, mas ficam impedidos de circular. Eles vão para os eventos que, normalmente, ocorrem em finais de semana”, comentou.

O assunto foi debatido inicialmente entre Edmir Chedid e o presidente da FBVA, Roberto Suga, na quinta-feira, 20/4, na abertura do IV Encontro Brasileiro de Autos Antigos, em Águas de Lindoia. O evento, que recebeu 700 mil visitantes em 2016, contou com 650 veículos em exposição e mais de 700 modelos à venda, além de peças, acessórios e serviços. “São mais de 17 anos de tradição desse evento que reúne os principais colecionadores do Brasil”, finalizou Edmir Chedid.

Participaram do encontro o prefeito Gilberto Abdou Helou (Gil Helou), o vice-prefeito João Batista Orru, vereadores, o secretário de Turismo, Lauro Franco, os ex-prefeitos Toninho Nogueira e Eduardo Ambar, e Humberto Domingues Abonante (Mingo), um dos organizadores do evento.