Vereadores pedem algumas melhorias ao Executivo

Os vereadores aprovaram, por unanimidade, na terça-feira, 25, o projeto de lei 9/17, sobre a criação do programa ‘Vou de Bicicleta’ e institui o selo ‘Empresa Amiga do Ciclista’. O projeto busca oferecer incentivos fiscais para as empresas que motivem seus funcionários e clientes a utilizarem a bicicleta como meio de transporte.

Pelo projeto, as empresas interessadas deverão requerer ao Executivo os incentivos fiscais e,as que atenderem a todos os requisitos propostos, poderão ter até 10% de desconto no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para os imóveis não residenciais.

Também aprovaram três moções: uma solicita estudos para criação da Divisão de Políticas Públicas para Mulheres; outra solicita estudos para criação da Divisão da Pessoa com Deficiência na estrutura organizacional da Semads (Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social) e a última pede destaque na divulgação de sinais sobre o autismo, avaliação diagnóstica com especialistas, ações de acompanhamento atendimento e tratamento no Capes I.

Além da votação de projetos, os vereadores também se manifestaram sobre assuntos de interesse do município.

Abordaram sobre obras em andamento e recém-concluídas que foram realizadas através de parlamentares; necessidade de melhorias no atendimento da UPA Vila Davi; paralisação da equoterapia durante a Expoagro e Festa do Peão; fatalidade ocorrida com o gari em frente ao Posto de Monta; som alto durante as festas no recinto; eficiência da secretaria de Saúde durante Campanha de Vacinação contra a febre amarela; excesso de buracos na cidade; sinalização de solo na Av. Minas Gerais; melhorias nas vias do bairro Jd. Primavera; entre outros.

TRIBUNA LIVRE- Na sessão, Airton Elias Paes, agente de prevenção do DST/AIDS em Bragança, manifestou-se sobre a importância da continuidade dos trabalhos de prevenção e garantia de assistência às pessoas que vivem com HIV e AIDS na cidade.

“É com preocupação que acompanhamos as mudanças anunciadas pelo atual governo sobre o repasse de verbas para os Estados e municípios” iniciou Paes. As modificações preveem que os recursos sejam divididos apenas em custeio e investimentos, cabendo aos gestores a alocação dos recursos.

“Tememos que na prática, todas as especificidades antes previstas nestas contas, como é o caso da AIDS, sejam extintas”, frisou. “O que queremos saber é se a atual gestão de Bragança manterá a conta específica para o programa DST/AIDS, que tem garantido, com o pouco recurso existente, a qualidade nas ações e cumprimento nas metas estabelecidas”, questionou. Paes solicitou que os vereadores auxiliem na fiscalização e na previsão de verbas para realização do programa na cidade.