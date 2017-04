CDHU altera sistema de cobrança dos mutuários

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) está alterando a sua sistemática de cobrança das prestações do financiamento habitacional. A partir de maio, 320 mil mutuários receberão carnês de prestações, em substituição aos boletos enviados mensalmente.

O objetivo é facilitar a vida das famílias que terão mais segurança e poderão até fazer um planejamento financeiro mais adequado. A medida possibilitará também redução no consumo de papel no processamento das prestações.

Todos os mutuários em cobrança administrativa vão receber os carnês com prestações. De acordo com mês de reajuste contratual, nesta primeira remessa, os carnês terão entre uma a 12 parcelas com vencimentos mensais sequenciais. Ou seja, o mutuário cujos contratos tenham data-base o mês maio, o seu carnê terá uma parcela. Já aqueles com data-base em abril, os carnês contarão com 12 parcelas. Nas remessas seguintes, partir de junho, em conformidade a cada data-base contratual, um novo carnê as com 12 prestações subsequentes será emitido.

As parcelas terão sempre o mesmo valor. Entretanto, se ocorrer alguma alteração no valor mensal em decorrência de acordos financeiros, quitação parcial com recursos próprios, FGTS ou por sinistro, as parcelas vincendas serão inutilizadas e novo carnê com os valores recalculados será enviado. Para esclarecer possíveis dúvidas geradas pela nova forma de cobrança, a CDHU está disponibilizando um canal no Portal do Mutuário (www.cdhu.sp.gov.br) com “Perguntas e Repostas mais Frequentes” e campo para questionamentos.