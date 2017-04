Municípios continuam discussão para formação de consórcio de Saneamento Básico

Após amplos debates, dada as dificuldades e expectativas que unem os municípios da Região Bragantina na área de saneamento básico, foi proposta, na semana passada, a criação de um Consórcio Intermunicipal para administrar o saneamento básico, com a finalidade de promover a ajuda mútua e o desenvolvimento sustentável dos municípios que aderirem.

Na segunda-feira, 24, uma nova reunião aconteceu entre o prefeito Jesus Chedid, vice Amauri Sodré, Jair Fernando Gonçalves (Prefeito de Tuiuti), Lauro de Lima (Prefeito de Pinhalzinho), Murilo Pinheiro (Prefeito de Nazaré Paulista), Silvino Cintra (Prefeito de Piracaia), Silas Marques (Prefeito de Vargem), Mauro Garcia (Prefeito de Joanópolis), André Bozolla (Prefeito de Socorro) e Alcides Pereira Bueno Neto (Assessor de Planejamento de Monte Alegre do Sul), no Gabinete da Prefeitura de Bragança Paulista, para dar o próximo passo na formação do consórcio.

Após consenso e aprovação unânime para a efetivação do Consórcio entre os municípios, cada município levará a minuta do protocolo de intenções para análise. O documento marcará o primeiro passo formal para a criação do consórcio público.

O Consórcio Intermunicipal seria uma parceria entre Bragança, Vargem, Joanópolis, Pedra Bela, Socorro, Nazaré Paulista, Tuiuti, Piracaia, Pinhalzinho, Monte Alegre do Sul e Bom Jesus dos Perdões, para a realização de ações conjuntas, incrementando a qualidade dos serviços públicos prestados à população da região quanto ao saneamento básico. O consorciamento possibilitaria o aumento de eficiência e de qualidade dos serviços ofertados, e discutiria formas de promover o desenvolvimento regional.

Uma nova reunião técnica entre os jurídicos das prefeituras envolvidas ocorrerá no dia 4 de maio para análise da minuta do protocolo de intenção. A previsão é que no dia 8 de maio já aconteça a assinatura do protocolo de intenções pelos prefeitos marcando o início da constituição do consórcio.