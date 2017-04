Febre amarela: Saúde vacina usuários do Abrigo Casa e Centro POP

A secretaria de Saúde realizou na manhã de terça-feira, 25, a vacinação dos frequentadores do antigo albergue e do Centro Pop. As imunizações estão acontecendo em toda a cidade devido ao diagnóstico positivo para Febre Amarela de um macaco encontrado morto no bairro Araras dos Cardoso. Já foram vacinadas este ano cerca de 40 mil pessoas em Bragança.

O coordenador Leandro Sbeguen da Casa de Passagem ressalta: “Executamos trabalho junto ao pessoal da tuberculose, pois com a chegada do frio aumenta o índice de pneumonia e tuberculose nessa população. Eles são vulneráveis, e temos esta preocupação com cada um, portanto vaciná-los é de extrema importância.”

A casa de Passagem está localizada na Rua Vicente Sabela e acolhe 30 pessoas, sendo 22 vagas para homens e oito para mulheres. Cada residente possui uma referência de endereço. Eles dormem, tomam banho, lavam roupa e também conseguem dar continuidade no tratamento de saúde.