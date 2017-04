Poupatempo não funcionará 2ª feira

O Poupatempo informa que todos os postos estarão fechados na segunda-feira, 1º de maio, feriado em comemoração ao Dia do Trabalho. Na terça-feira, 2, o expediente volta ao horário habitual.

Informações sobre os serviços oferecidos, agendamentos, endereços e horários dos postos podem ser obtidas no site www.poupatempo.sp.gov.br ou no aplicativo ‘SP Serviços’ (para telefones celulares e tablets).

Os cidadãos também podem recorrer ao atendente virtual ‘Poupinha’, que está em testes no Portal do Poupatempo (no canto inferior direito) ou pelo Messenger, no Faceboook, no link: https://www.messenger.com/t/PoupinhaSP.

O serviço do Disque Poupatempo (0800 772 3633 – para telefones fixos – ou 0 operadora 11 2930 3650 – para ligações de celulares) segue o expediente das unidades.