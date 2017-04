Expoagro e Festa do Peão: Hoje tem show de Marília Mendonça

Começou no dia 20 de abril a 52ª Expoagro e 25ª Festa do Peão de Bragança Paulista, no Parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta). Ontem foi a vez de Aline Barros e hoje sobe ao palco a cantora Marília Mendonça. Amanhã tem Henrique e Juliano; sábado, 29, Jorge e Mateus; domingo, 30, Gusttavo Lima e segunda-feira, 1º, Anitta.

No último domingo, 23, na tradicional Queima do Alho, mais de mil pessoas compareceram. A renda obtida será revertida para instituições beneficentes de Bragança.

RODEIO E PROVA DOS TAMBORES- Na sexta-feira, 21, pela manhã foram iniciadas as provas funcionais da modalidade dos três tambores das categorias mirim e profissional, foram inscritas aproximadamente 50 pessoas.

A campeã da categoria mirim foi Pietra Maciel de São José dos Campos que montou o cavalo Speed Time. Na categoria profissional, a vitoriosa foi Gizelly Lessa da cidade de Cajamar com o cavalo Shanchay Melodys.

O Campeão do Rodeio e do Circuito HJR foi Idivair Pereira da cidade de Casa Branca, com 423,75 pontos, seguido por José Lucas Lima (Caconte), Maciel Santana de (Ubirataia), Felipe Augusto da cidade (Piracaia) e Elton Pereira (Estiva Gerbi).Para o próximo final de semana já estão inscritos mais de 60 competidores, dentre eles os campeões de Bragança, São José dos Campos, Limeira, os bicampeões de Jaguariúna, Paraguaçu Paulista, da Austrália, entre outros.