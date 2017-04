Uso do solo: Prefeitura nomeia comissão para análise de EIV/RIV

A Comissão Multidisciplinar de Análise de Estudo de Impacto de Vizinhança e Relatório de Impacto de Vizinhança (EIV/RIV) foi nomeada na terça-feira, 25, pelo prefeito Jesus Chedid, por meio da Portaria nº 7.282. A Comissão tem por objetivo analisar projetos de empreendimentos de todos os tipos e ações que impactem o uso do solo, meio ambiente, segurança e bem estar da população. A Comissão é composta pelos seguintes secretários municipais: Marcelo Alexandre Soares da Silva – Planejamento; Fábio José Machado – Meio Ambiente; Manoel Marcos Botelho – Mobilidade Urbana; Antonio Paulo de Oliveira Armando – Obras; Aniz Abib Júnior – Serviços; Tiago José Lopes – Assuntos Jurídicos.

Segundo a portaria, as secretarias devem cumprir o prazo estipulado para análise conforme art. 5º, §2º do Decreto 339, de 2007.

O artigo 5º diz: “O EIV/RIV será objeto de consideração e parecer final da Secretaria de Planejamento, tendo manifestação necessária das secretarias municipais de Meio Ambiente e de Transito e Segurança, e manifestação das Secretarias de Obras e Serviços Urbanos em casos de grandes loteamentos ou intervenções no sistema viário e/ou outras obras públicas.

§ 1º Quando a natureza da matéria envolver áreas de competência de outras secretarias poderão ser colhidas as respectivas manifestações, desde que requeridas pelo interessado ou determindas pelo órgão municipal responsável pelo planejamento.

§ 2º O prazo de manifestação das secretarias envolvidas será de 10 dias concorrentes e em igual período subsequente à preclusão dos prazos de manifestação, pelo órgão municipal responsável pelo planejamento, se diligências não se fizerem necessárias ou incidentes de tramitação ocorrerem.

§ 3º Os órgãos que não se manifestarem nos prazos devidos terão sua abstenção havida como concordância com os termos do EIV/RIV apresentado, decidindo o órgão de planejamento como de direito.

§ 4º A exigência de apresentação do EIV/RIV interromperá os prazos de tramitação do processo administrativo em que se der, bem como interromperá o prazo para apreciação do empreendimento desejado, sendo que o reinício do prazo dar-se-á depois de todos os procedimentos necessários á sua análise”.

Os membros e/ou representantes devem se reunir para análise e parecer final no prazo de 15 dias a contar da data de publicação do EIV/RIV na página da Prefeitura, endereço eletrônico: www.braganca.sp.gov.br.

FATOS – Durantes os últimos 13 anos diversos empreendimentos foram construídos na cidade sem os devidos estudos, ou com EIV/RIV suspeitos, conforme amplas reportagens publicadas pela Gazeta Bragantina. Prédios e loteamentos foram e outros ainda estão em obras em locais que não suportam a quantidade de pessoas que se pretende alojar. Diversos conjuntos habitacionais também foram construídos sem a necessária infraestrutura urbana e obras mitigatórias. Alguns deles sofreram ações do Ministério Público e tiveram que ser refeitos ou readequados a lei.