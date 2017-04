Nota Fiscal Paulista já pode ser acessada

Já é possível acessar os serviços da Nota Fiscal pelo celular ou tablets. Para acessar e transferir os créditos é preciso baixar o aplicativo do Nota Fiscal Paulista, nas lojas virtuais da App Store e Google Play, para usuários dos sistema iOS e Android. O app também está disponível no aplicativo “SP Serviços”, que dá acesso a outros apps de serviços do Governo do Estado.

Ao baixar o app, o contribuinte cadastra o seu CPF (pessoas físicas) ou CNPJ (pessoas jurídicas), cadastra uma senha e solicita a opção desejada. Os valores dos créditos são transferidos para a conta corrente relacionada, em até 15 dias.

Os créditos recentemente liberados pela Secretaria da Fazenda são no valor de R$ 612 milhões, sendo R$ 555 milhões para contribuintes e condomínios, e R$ 57 milhões, para as entidades sem fins lucrativos.

ATENÇÃO- Utilize apenas o aplicativo oficial da Nota Fiscal Paulista para smartphones e tablets. O uso de aplicativos não oficiais coloca em risco a sua segurança e apresenta riscos de captação de informações e dados pessoais, além do monitoramento de padrões de consumo.