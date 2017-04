Projeto Guri promove Concurso Musical de Composição

Para incentivar a criatividade de crianças e adolescentes, o Projeto Guri promove a segunda edição do Concurso Musical de Composição. As inscrições estão abertas até o dia 5 de maio. A competição abrange todos os estilos musicais e é destinada a alunos (as) de todas as idades, que frequentam os polos do interior, litoral e Fundação CASA.

“É uma ação que incentiva o protagonismo infantojuvenil na criação musical e o encontro com outros colegas para uma mobilização criativa e autoral”, define Mariana Furquim, Assessora de Projetos Especiais do Guri e responsável pela gestão do concurso. “Realizamos a competição pela primeira vez em 2016, envolvendo diretamente os(as) alunos(as) na comemoração dos 21 anos do Projeto Guri. Tivemos 237 músicas inscritas. Foi maravilhoso ver tanta inspiração. A ideia agora é ampliar a participação”, disse.

Para participar do concurso, cada indivíduo ou grupo – de até 12 integrantes – deve entregar uma composição autoral e inédita, de tema livre, com até três minutos de duração. Este ano, os alunos deverão se inscrever em duas categorias: a primeira, infantil, para crianças de seis a 11 anos; e a segunda, infantojuvenil, para adolescentes e jovens de 12 a 21 anos. A decisão de criar duas categorias busca equilibrar o concurso (todos os membros do grupo inscrito devem pertencer à mesma faixa etária).

Ambas as faixas etárias serão premiadas. O primeiro colocado de cada categoria receberá um workshop voltado à carreira artística, com um profissional renomado do meio musical. O segundo, um kit do acervo do Guri, com até 12 obras. Primeiro, segundo e terceiro colocados ganharão R$ 70 em crédito na loja virtual do Guri (https://www.lojaguri.com.br/). Lá, eles poderão escolher itens como camisetas, canecas e capas para celulares.