Vereadores votam projeto que incentiva bicicleta como transporte

A Câmara Municipal realiza hoje a 12ª sessão ordinária do ano. Em pauta os vereadores devem apreciar a votação em segundo turno do Projeto de Lei 9/17, que cria o programa Vou de Bicicleta e institui o selo Empresa Amiga do Ciclista, além de três moções.

O projeto busca oferecer incentivos fiscais para as empresas que motivem seus funcionários e clientes a utilizarem a bicicleta como meio de transporte. Os interessados, se atenderem a todos os requisitos propostos na lei, poderão obter até 10% de desconto no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para os imóveis não residenciais.

A moção 14/17 requer ao Executivo, estudos visando à criação da Divisão de Políticas Públicas para Mulheres dentro da estrutura organizacional do Poder Executivo. Já a moção 16/17 solicita estudos para criação da Divisão da Pessoa com Deficiência na estrutura organizacional da Semads (Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social). Por fim, a moção 17/17, solicitado ao Executivo ações das secretarias municipais de Saúde e de Educação objetivando o diagnóstico e o desenvolvimento humano da pessoa com deficiência, com destaque na divulgação ampla de sinais sobre o autismo, avaliação diagnóstica com especialistas, ações de acompanhamento atendimento e tratamento no Capes I e distribuição eficaz de remédios.

As sessões ordinárias acontecem no plenário da Câmara Municipal (Praça Hafiz Abi Chedid, 125 – Jardim América), podendo ser acompanhadas pela internet, no site www.camarabp.sp.gov.br, ou pela TV Alesp, da operadora NET.