Amanhã tem audiência do PPA e LDO 2018

A Prefeitura, por meio da secretaria municipal de Finanças, realiza amanhã, às 10h, audiência pública para discussão do Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021 e Lei de Diretrizes Orçamentária de 2018.

A audiência ocorrerá no auditório do Centro de Educação Aberta e à Distância, situado na rua Alexandri Berbari nº 101, Jd. São Lourenço.

O Plano Plurianual é um instrumento previsto no art. 165 da Constituição Federal destinado a organizar e viabilizar a ação pública, com vistas a cumprir os fundamentos e os objetivos da República. Por meio dele, é declarado o conjunto das políticas públicas do governo para um período de quatro anos e os caminhos trilhados para viabilizar as metas previstas.

O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece as metas e prioridades para o exercício financeiro seguinte, orienta a elaboração do Orçamento, dispõe sobre alteração na legislação tributária, estabelece a política de aplicação financeira, entre outros. Com base na LDO aprovada pelo Legislativo, a Prefeitura elabora a proposta orçamentária para o ano seguinte.