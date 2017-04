Combate a dengue continua em nove bairros no sábado

A secretaria de Saúde, por meio da Divisão de Vigilância Epidemiológica, e com apoio da secretaria de Serviços, realizará no sábado, 29, mais um “Arrastão de Limpeza” e ação “Todos juntos contra o Aedes”.

O objetivo é intensi¬ficar o número de visitas a imóveis e reduzir os criadouros do mosquito transmissor da Dengue, Zika Vírus e Chikungunya. A ação acontecerá nos bairros Vila Gato, Vila Mota, Vila Garcia e Recanto Elizabeth.

Além desses bairros os agentes comunitários também estarão passando nas casas dos bairros Vila Batista, Padre Aldo Bolini, Vila Santa Cristina, Vila Cláudia e Cruzeiro. A ação acontecerá em toda a cidade até julho. A Prefeitura solicita aos moradores que coloquem materiais inservíveis nas calçadas, em frente as suas residências, na sexta-feira à noite, para que sejam recolhidos no sábado pela manhã.