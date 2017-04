Na raça, Braga goleia e passa para as semifinais

Equipe fez sua parte, venceu por 3×1 e ainda contou com a ajuda do Batatais que venceu o Guarani. Duelo nas semifinais será contra o Água Santa no dia 29 e no dia 2 de maio

Na base da raça e com apoio da torcida foi assim que o Bragantino conseguiu golear o Votopuranguense pelo placar de 3×1, e cravar seu nome nas semifinais do Paulistão da A2. A partida, última da primeira fase, aconteceu na tarde dedomingo, 23, no estádio Nabi Abi Chedid, o Nabizão e teve a presença de 1.680 torcedores.

Com a vitória e com a ajuda do Batatais, que venceu o Guarani, o Bragantino chegou a quarta colocação com 32 pontos e agora enfrenta o Água Santa em duas partidas. A primeira acontece no sábado, 29, às 18h30, no Nabizão e a segunda na terça-feira, 2, às 15h30 no estádio Distrital do Inamar, Diadema. Ambas as partidas serão transmitidas pela SporTV.

O JOGO – Em lados opostos na tabela, os times entraram em campo precisando vencer, o Braga para tentar a classificação e o Votuporanguense para se afastar do rebaixamento para a Série A3, além disso os dois times tinham que cruzar os dedos para que os resultados da rodada fossem favoráveis.

E com esta tônica a partida começou. O Bragantino indo para cima e o Votuporanguense tentando surpreender nos contra-ataques. Mas quem chegou pela primeira vez foi o Bragantino. Aos seis minutos, Guilherme Mattis aproveitou o cruzamento e, após bate-volta na área, cabeceou para o gol, porém a assistente Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo, apontou posição de impedimento do zagueiro artilheiro e anulou o lance.

Com um gol anulado o Bragantino se perdeu um pouco em campo e deu espaços para o time de Votuporanga, que aos 12 minutos, calou parte dos 1.680 torcedores que estavam no estádio. Pacheco recebeu pela direita, superou o lateral Fabiano e chutou forte e com categoria, marcando um golaço no ângulo direito do gol de Renan Rocha. Na sequência, aos 15, o time visitante voltou a assustar com Paulo Josué que foi para cima da defesa do Braga, e chutou. O zagueiro Gilberto se jogou como pode na frente da bola, que saiu para escanteio.

Em desvantagem no placar, a torcida, comandada pelo grito de “Vamos lutar, até vencer” entoado por membros e adeptos da Guerreiros do Leão, seguiu empurrando o time, que, adiantou a marcação, se lançou de vez para o ataque e iniciou uma série de ofensivas. Em uma delas, Rafael Chorão cobrou falta com perfeição para dentro da área, Edson Sitta surge no segundo pau e manda de cabeça, mas a bola explode na trave e a defesa do Votuporanguense afasta o perigo. O Braga seguiu atacando e criou boas oportunidades, mas não conseguia transformar as boas chances em gols.

E de tanto tentar, o Massa Bruta chegou ao empate com um golaço de Rafael Chorão. Após chute de Bruno Oliveira o goleiro Vitor espalmou, a bola sobrou nos pés de Chorão que, com categoria de fora da área, marcou um golaço e igualou o placar.

Querendo virar a partida, o Braga seguiu em busca do gol, deixando espaços para o Votuporanguense chegar. E aos 40 minutos, o time visitante voltou a assustar. Paulo Josué finalizou forte de dentro da área para o goleiro Renan Rocha espalmar para escanteio.

O Braga se ajustou e voltou a atacar e quando a primeira etapa parecia definida, vem a surpresa. Rafael Grampola recebeu dentro da área, quando foi derrubado por William. O árbitro Luiz Flávio de Oliveira, apontou penalidade. O próprio Grampola foi para a cobrança e, com categoria, deslocou o goleiro Vítor, para virar o placar e anotar seu sétimo gol na competição.

Na segunda etapa, o Votuporanguense voltou com uma postura mais ofensiva. O goleiro Renan Rocha precisou salvar o Bragantino duas vezes consecutivas. Aos seis minutos, o arqueiro defendeu chute de Pacheco e aos nove minutos fez milagre após bomba de Paulo Josué.

Com o passar do tempo, o Massa Bruta controlou o jogo e apenas se defendeu, aproveitando os espaços, deixados pelos visitantes que se lançavam ao ataque, para explorar contra-ataques. E assim o Braga foi explorando até chegar ao terceiro gol. Aos 37 minutos, após cobrança de falta de Vitor, a bola ficou viva e no bate e rebate dentro da área do Votuporanguense, Edson Sitta, bem postado no segundo pau, conseguiu o desviar para o fundo das redes e sacramentar a vitória do Braga.

Após ambas as equipes amornaram a partida, o Votuporanguense se fechou para não tomar mais gols, o que, diante dos resultados da rodada, implicaria em seu rebaixamento e o Braga trabalhou o passe de bola, esperando o termino da rodada, para comemorar a classificação. E aos 43 minutos a torcida explodiu como se fosse o quarto gol do Bragantino, tudo porque o Batatais marcou 1×0 em cima do Guarani, confirmando a saída da equipe campineira do G4 e dando a quarta vaga para o Bragantino. Pelo lado do Votuporanguense também houve festa já que o Barretos venceu o Velo Clube pelo placar de 3×2. O time de Votuporangaficou na 14ª colocação com 23 e se salvou pelo saldo de gols, tinha -3 gols, enquanto o Velo, com a mesma pontuação tinha -4.