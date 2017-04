Prefeitura realiza reparos em 10 bairros

A Prefeitura, por meio da secretaria de Serviços, realiza melhorias na cidade com o mutirão de limpeza, operação tapa-buracos, nivelamento, cascalhamento, conserto de pontes, limpeza de ribeirões entre outras ações.

Nesta semana, servidores realizaram a limpeza, poda e corte de mato em várias vias, operação tapa-buracos e reparos de guias e sarjetas no Jardim América e Jardim Primavera, lavagem na praça da Bíblia e limpeza de ribeirão no Jardim Califórnia, obra priorizada após reuniões da administração com moradores do bairro e da Vila Malva.

Na zona rural, a secretaria faz reparos nos bairros Curitibanos, Biriçá do Campinho, Tijuco Preto e Atibaianos. Máquinas como pá carregadeira, caminhões, retroescavadeira e niveladora estão realizando cascalhamento, nivelamento e tapa-buracos, escoamento das águas pluviais e aplicação de emulsão asfáltica.