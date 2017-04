Expoagro e Festa do Peão: Shows recomeçam amanhã com cantora gospel

A 52ª Exposição Agropecuária e 25ª Festa do Peão de Boiadeiro no Parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta) seguem até domingo, 30. Os primeiros quatro dias de eventos tiveram diversas críticas da população. Além da morte de um gari da empresa Embalixo, várias ocorrências de furto foram registradas. O público criticou o show de Maiara e Maraísa, que ocorreu em 50 minutos porque elas tinham outro show, em outra cidade do estado.

Em relação aos preços dentro do recinto, o Decreto nº 2.472 fixou os de gênero alimentício e bebidas: Cerveja R$6,00; Refrigerante R$5,00; Água R$4,00; Misto Quente R$5,00; Hot Dog R$5,00; X-Burguer R$ 13,00; Fritas R$12,00, entre outros.

SHOWS- Amanhã os shows reiniciam. No Palco II haverá às 20h – Saldanha; 21h – Vanieli Ferreira e 22h – Emerson e Ivan. No Palco Principal às 23h – Aline Barros, com entrada franca. Na quinta-feira, 27, haverá a partir das 21h, prova funcional de montarias em touros; no Palco II, Bruno Gonçalves; Aquiles Kaleb e Jonas e Tiago. O show da noite será a partir das 23h, com Marília Mendonça e a partir da 1h, Baile Country com Apocalypse.

EXPOSITORES- No Espaço do Produtor Rural, expositores mostram produtos orgânicos, artesanato em madeira, cerâmica, tecido, bambu, lã de carneiro, entre outros. Na área técnica de Agronegócios o público conta com exposição de tratores, maquinários agrícolas, insumos e técnicas de cultivo. Outra atração é a exposição de animais como boi de cela, ovelhas e búfalo de cela, além da Mini Fazendinha com mini pôneis, vacas, coelhos, entre outros.