Possível “racha” causa morte de trabalhador

Jovem pilotava um Mitsubish em alta velocidade pela Norte Sul quando acertou o gari

Um fato lamentável aconteceu nas imediações do Posto de Monta, onde acontece a Expoagro e Festa do Peão. Segundo informações, o gari Benedito Ap. de Oliveira, de 54 anos, trabalhava normalmente quando foi atingido violentamente por um veículo que trafegava em alta velocidade pela avenida Norte/Sul. Ele tinha 16 anos de Embralixo e era muito querido pelos colegas. O caso deixou a cidade transtornada e se perguntando porque a via não estava interditada, como nos anos anteriores. Durante todo o dia de ontem, a GB tentou contato com o secretário de Mobilidade Urbana para saber o porquê de a via não estar interditada, mas o secretário não estava no gabinete, sendo a reportagem orientada a pedir informações à Assessoria de Imprensa da Prefeitura, que também não nos respondeu.

Segundo registro policial, o acidente aconteceu por volta das 6h30 de domingo, 23, e foi causado por um “racha” entre dois carros. Conforme relato de testemunhas, Marlon de Oliveira Poloni Chagas, 18, conduzia o veículo Mitsubishi/Lancer, branco, placas FKA-6997/Piracaia em alta velocidade e estaria participando de um “racha” com um veículo modelo sedan, de cor preta, demais características ignoradas, porque o mesmo se evadiu do local. Segundo apurado, ao ser submetido ao teste do bafômetro, o resultado foi negativo.

Por conta da alta velocidade, e da pouca habilidade em dirigir, já que Marlon não era habilitado, ele não conseguiu fazer a curva que tem no local e perdeu o controle de direção e atropelou Benedito, que fazia a limpeza da via pública, prensando-o contra um poste de iluminação pública. O impacto foi tão violento, que o poste foi arrancado do lugar. Benedito ficou gravemente ferido e foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros, com vida ao HUSF mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Uma estudante que estava no veículo de Marlon também sofreu ferimentos leves e foi levada para o hospital. Marlon foi levado para o Plantão Central da Polícia Civil, autuado em flagrante por homicídio doloso, pois, andando em alta velocidade assumiu o risco de matar, e recolhido à cadeia.

Na tarde de ontem, a equipe da GB recebeu informações de que Marlon foi levado para audiência de Custódia para saber se ficaria preso ou responderia em liberdade. Na audiência, o magistrado decidiu pela prisão preventiva de Marlon. As informações ainda dão conta que ele será transferido para o Centro de Detenção provisória- CDP de Jundiaí.