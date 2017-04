Câmara pede para Educação não cortar verba do Instituto Federal

A Câmara Municipal protocolou requerimento endereçado ao Ministro da Educação, José Mendonça Bezerra Filho (DEM) e à Secretária de Educação Profissional e Tecnologia, Eline Neves Braga Nascimento, solicitando gestões e empenho para evitar o corte no orçamento do IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo) campus Bragança Paulista. A medida também teve cópia encaminhada aos deputados federais Roberto Lucena (PV), Herculano Passos (PSD) e Vanderlei Macris (PSDB).

A preocupação é que com a diminuição dos repasses do Governo Federal o IF seja prejudicado, especialmente nesta fase em que se encerram as obras do novo campus em Bragança. Atualmente o IF atende mais de mil estudantes, distribuídos nas turmas de quatro cursos de nível superior, um de pós-graduação, um técnico e três integrados.

Alunos, pais de alunos, funcionários e professores temem que o contingenciamento dos recursos inviabilize o término da construção e a mudança para o novo prédio, que as obras sejam paralisadas e que o orçamento não seja suficiente para cobrir as despesas de manutenção das instalações, recursos pedagógicos, estruturas dos laboratórios e mobiliário. Outro agravante é a possibilidade de abandono do prédio semipronto.