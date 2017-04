PAT divulga mais 14 vagas de emprego

A Gazeta Bragantina ao entrar no seu 32º ano de fundação rende homenagem especial ao saudoso jornalista e mestre Prof. William Gonzaga Domingues Cardoso. Foi a partir dele que tudo começou quando me alertou para a vocação de jornalista que estava camuflada em mim e ofertou a primeira oportunidade de publicar um texto. Me ensinou os primeiros passos da escrita e de conduta no trato da notícia e da opinião. Eterna Gratidão!

