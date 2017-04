Administração busca melhoria do IPM na Receita

A Prefeitura, por meio da secretaria de Finanças, está trabalhando para melhorar o Índice de Participação dos Municípios – IPM, junto ao Estado de São Paulo.

O IPM é o indicador de repasse das receitas do Estado de São Paulo aos Municípios. Sua apuração é sempre com base no ano anterior para repasses no ano subsequente.

Na análise dos últimos quatro anos foi diagnosticado que, em 2012, Bragança possuía um índice de 0,27576846, que representa um aumento em relação ao ano de 2011, de 1,63 das receitas do Estado, e nos anos posteriores o indicador só piorou devido à má administração. Conforme série 2013, 0,26711268 queda de arrecadação de -3,14%, 2014, 0,26340850 e queda representando -1,39, no ano de 2015, 0,26251784 representando queda de -0,34 em relação ao ano anterior, conforme gráfico abaixo:

A administração do prefeito Jesus Chedid tem como meta a melhoria desse indicador, buscando o aumento no repasse dos recursos ao município, com aplicação de 25% na educação e 15% na saúde.

“Foi elaborado um plano de melhoria do indicador IPM no qual já obtivemos algumas repostas positivas das áreas de Valor Adicionado do município, arrecadação própria e recuperação de dívidas ativas, áreas de preservação ambiental, e demais trabalhos sendo incessantes para melhoria do IPM ”, informou o Secretário de Finanças, Luciano Lima.