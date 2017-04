Com chance de G4, Braga entra em campo amanhã

Com chances de classificação, o Bragantino volta a campo amanhã, às 16h, contra o Votuporanguense no estádio Nabi Abi Chedid, o Nabizão. Porém, para o Massa Bruta, que tem 29 pontos, se classificar, precisa vencer para chegar aos 32 pontos e torcer para um tropeço de Guarani e Rio Claro que tem 30. Em caso de empate ou derrota o Braga encerra sua participação no Paulistão da A2.

Por isso, o técnico Alberto Félix deve usar toda sua força contra o Votuporanguense. Para a partida de amanhã ele terá o retorno do lateral Bruno Oliveira e conta com o time completo. O único desfalque é do volante Kellington, que recebeu o terceiro amarelo.

Na tarde de quinta-feira a GB esteve no Nabizão e falou com o treinador Alberto Félix sobre a partida de amanhã. Ele disse que, enquanto houver chances de classificação, a equipe acredita que chegará as semifinais. “A confiança é muito grande em um bom resultado e acreditando que um desses resultados (Guarani x Batatais e Rio Claro x Sertãozinho) vão nos favorecer, são duas vagas que estão em aberto e eles tem o compromisso muito difícil e desses jogos temos dois resultados que nos beneficiam, que é o empate ou a derrota do Guarani ou do Rio Claro. E se um desses acontecer, porque é só um resultado desses que a gente precisa”, disse.

Ele destacou que agora não é o momento de ficar pensando nos adversários e sim se concentrar em ganhar a partida aqui já que o Votuporanguense ainda corre risco de rebaixamento. “É um adversário que vai vir fechado, pois corre o risco de rebaixamento, e vai procurar se defender com todas as forças para não tomar gols e nesse sim, nós vamos estar concentrados e muito preparados para poder superar esses adversários. Qualquer outro pensamento vai nos atrapalhar”, explicou.

A equipe treinou na quinta-feira, fazendo um trabalho mais duro, já em cima do que o treinador tem de informações sobre o Votuporanguense. Ontem um treino mais intenso e hoje a equipe faz um apronto para a partida de domingo. A equipe se concentrou ontem no estádio Nabi Abi Chedid.

O capitão Edson Sitta também falou com a reportagem da GB e disse que a postura da equipe será a mesma que teve durante todo o campeonato: muita dedicação e entrega. “A equipe vem fazendo bons jogos, oscilamos nos jogos em casa, mas é frisar sempre o bom desempenho e quando você joga bem a tendência de se conseguir um bom resultado está muito mais próxima, então se a equipe entrar tranquila, focada naquilo que vem fazendo durante a competição, tem tudo para fazer um grande jogo e conseguir a vitória”, disse.

Ele também pediu apoio aos torcedores do clube. Ele explicou que a vaia do torcedor durante a partida atrapalha a equipe e que o torcedor é o 12º jogador do time. “O torcedor tem que vir e apoiar o jogo todo. A partir do momento em que ele começa a criticar durante o jogo ele transfere a responsabilidade para os atletas da equipe dele e a equipe adversária, automaticamente cresce. Porque é assim quando vamos jogar fora. Então aos torcedores que vierem ao estádio peço que apoie o jogo todo. Agora ao final da partida, se as coisas não tiverem correndo bem ele tem todo o motivo de vaiar, de xingar e de questionar. Mas, acredito que durante os 90 minutos eles venham apoiar e incentivar todos os atletas para que juntos, nós possamos fazer um grande jogo e possamos premiar a todos, não só nós como todos que vierem nos prestigiar ”, finalizou.